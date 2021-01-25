

الأمم المتحدة 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى العمل بشكل عاجل لتوسيع نطاق التمويل المناخي لبرامج التكيف والصمود، لتوفير الحماية من آثار الحوادث المناخية الكبرى مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى البحر.

وشدد غوتيريش، في كلمته الافتراضية اليوم، خلال قمة التكيف المناخي، على ضرورة عدم إهمال جهود التكيف مع آثار التغير المناخي، مشيراً إلى أن الحاجة لذلك تشتد في الدول النامية، التي تحتاج إلى حوالي 70 مليار دولار لتنفيذ خططها في هذا المجال.

وطالب غوتيريش بتخصيص 50% من التمويل المناخي لجهود التكيف والصمود، حاثاً جميع المانحين والبنوك التنموية متعددة الأطراف على الالتزام بهذا الهدف بحلول موعد انعقاد المؤتمر السادس والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمقرر عقده في المملكة المتحدة في نوفمبر.

// انتهى //

19:43ت م

0175





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى زيادة تمويل التكيف مع تغير المناخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.