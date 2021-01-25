السعودية اليوم / محافظ محايل يؤدي صلاة الميت على الجندي أول عبدالعزيز الصعيبي



محايل 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

أدى محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي ، اليوم , صلاة الميت على الجندي أول عبد العزيز بن محمد أحمد الصعيبي ، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي .

وقدم المحافظ التعازي لأسرة الصعيبي ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب ذوو الشهيد عن اعتزازهم بتضحيته في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع المحافظ, مساعد مدير الشرطة العقيد عبد الله بن محمد عسيري , وجمع من المصلين.

// انتهى //

19:34ت م

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