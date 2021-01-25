

عرعر 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

زينت ٢٥ لوحة فنية تشكيلة وفوتغرغية صالات السفر بمطار عرعر بالتعاون مع الجمعية

وشملت الأعمال عدداً من الفنون التشكيلية والفوتغرافية التي تحاكي تراث وموروث منطقة الحدود الشمالية منها مناظر الربيع والثلوج بالإضافة للمجرات ونحوها.

// انتهى //

18:29ت م

0161



عرعر 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسزينت ٢٥ لوحة فنية تشكيلة وفوتغرغية صالات السفر بمطار عرعر بالتعاون مع الجمعية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية.وشملت الأعمال عدداً من الفنون التشكيلية والفوتغرافية التي تحاكي تراث وموروث منطقة الحدود الشمالية منها مناظر الربيع والثلوج بالإضافة للمجرات ونحوها.// انتهى //18:29ت م0161

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لوحات فنية تشكيلية وفوتغرافية تزين صالات السفر بمطار عرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.