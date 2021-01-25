السعودية اليوم / القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط عدداً من مخالفي نهل الرمال وتجريف التربة بمنطقة الرياض



الرياض 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض وشرطة وأمانة المنطقة، ضبط أعمال تجريف للتربة دون تصاريح في موقعين بمدينة الرياض، يملكهما مواطنان، ويعمل فيهما (7) مقيمين من الجنسيات السودانية واليمنية والصومالية والهندية، في مخالفة لنظام البيئة التي تمنع نقل التربة أو جرفها دون تصريح.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (6) آليات ومعدات مستخدمة في تجريف التربة ونقلها، وجرى إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث المتحدث الرسمي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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18:25ت م

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