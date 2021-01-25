السعودية اليوم / وزير النقل يلتقي أهالي منطقة عسير



أبها 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

التقى معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس، عددًا من أهالي منطقة عسير، وذلك على هامش زيارته وتدشينه لعدد من المشروعات التنموية في المنطقة.

واستمع معاليه خلال اللقاء إلى عدد من الملاحظات والمرئيات وأهم الاحتياجات فيما يخص منظومة النقل وتحسين جودتها، كما ناقش أبرز المشكلات التي تواجه الأهالي وسبل إيجاد الحلول لها، للارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات فعالة ونوعية لجميع المستفيدين.

ويأتي لقاء وزير النقل بالأهالي، ضمن الخطط التي يحرص معاليه للقيام بها خلال جولاته الميدانية، لرفع مستوى الشفافية والإنتاجية في العمل، والتواصل المباشر مع أهالي المنطقة، والاستماع للتحديات التي تواجههم وتبني المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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18:10ت م

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