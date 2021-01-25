السعودية اليوم / الأردن تسجل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 308883 حالة شفاء بعد تسجيل 1176 حالة إضافية، كما سجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 4239 حالة.

// انتهى //

18:10ت م

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عمّان 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 321298 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 308883 حالة شفاء بعد تسجيل 1176 حالة إضافية، كما سجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 4239 حالة.// انتهى //18:10ت م0154

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