شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أعمال تجريف للتربة في موقعين بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض وشرطة وأمانة المنطقة، ضبط أعمال تجريف للتربة دون تصاريح في موقعين بمدينة الرياض، يملكهما مواطنان، ويعمل فيهما (7) مقيمين من الجنسيات السودانية واليمنية والصومالية والهندية، في مخالفة لنظام البيئة التي تمنع نقل التربة أو جرفها دون تصريح.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (6) آليات ومعدات مستخدمة في تجريف التربة ونقلها، وجرى إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث المتحدث الرسمي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.