انعدام فرص سقوط أمطار.. اعتدال أجواء الشرقية حتى الخميس

الدمام - شريف احمد - - هبوب رياح شمالية غربية دافئة نهارا وباردة ليلاً

- درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي ما بين 9 د للصغرى و25 للعظمى

تشهد أجواء المنطقة الشرقية حالة من الاستقرار والاعتدال مع وجود بعض الغيوم المتفرقة، وهبوب رياح شمالية غربية تكون دافئة في ساعات النهار وباردة ليلاً.

برودة منخفضة

وأوضح نائب المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد نواف الشريف لـ ”الخليج 365” أن أجواء المنطقة الشرقية والمملكة بشكل عام تشهد حالة من الاستقرار والاعتدال مع انخفاض في درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة، وفي المنطقة الشرقية تتراوح درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي ما بين 9 درجات للصغرى و25 درجة مئوية للعظمى، وأجواء دافئة خلال ساعات النهار وبرودة منخفضة في ساعات الليل.

غيوم متفرقة

من جهته، قال مدير إدارة الأرصاد بدولة الكويت سابقًا محمد جوهر إن المنطقة الشرقية ستشهد حالة من الاستقرار والاعتدال بعد الموجة الباردة التي شهدتها خلال الأسبوع الماضي وأثرت عليها بجانب منطقة الخليج التي تدنت معها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوية، ومن اليوم الأحد يبدأ الاعتدال والاستقرار في الطقس مع وجود بعض الغيوم المتفرقة مع انعدام لفرص هطول الأمطار، مصحوب برياح شمالية غربية دافئة في ساعات النهار وباردة ليلاً والرياح تكون معتدلة ما بين 15 إلى 30 كيلو مترا بالساعة.

مناطق صحراوية

وأضاف جوهر إن درجات الحرارة ستتراوح العظمى بين 20 و22 درجة مئوية، فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 8 و11 درجات مئوية خصوصاً في المدن والمحافظات القريبة من المناطق الصحراوية، ويؤثر المرتفع الجوي الموجود حاليا بالمنطقة بالاستقرار ومصحوب برياح شمالية غربية مستقرة وتستمر حالة الاستقرار والاعتدال حتى يوم الخميس القادم.