هجوم مسلح على 3 روس في إسطنبول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قال مصدر في الشرطة التركية إنه تم اعتقال مشتبه به في هجوم مسلح على ثلاثة روس في العاصمة التركية إسطنبول، وفقًا لوكالة سبوتنيك بالنسخة الإنجليزية.

وفي وقت سابق، قال مصدر في الشرطة لوكالة سبوتنيك إن عامل النظافة، حسن حسين، هاجم ثلاثة مواطنين روس، مضيفًا أن الضحايا أصيبوا بجروح لا تشكل خطورة على حياتهم، مؤكًدا على أنه تم اعتقال المشتبه به، ووفقًا للبيانات الأولية، فهو مريض عقليًا.

وأكد المصدر أن الجرحى الروس ما زالوا في المستشفى متابعًا أن الضحايا هم سيدتان ورجل، وعن كونهما من السياح أم لا، أجاب أنهم ليسوا سائحين ولديهم تصريح إقامة في إسطنبول.

ومن غير الواضح بعد، كيف ستؤثر هذه الحادثة على العلاقات الروسية التركية.

انخفاض أعداد السياح الروس العام الماضي

ويُذكر أن المواطنين الروس قد تصدروا قائمة السياح الأكثر توافدًا على تركيا في عام 2018، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية، لكن في العام الماضي، أعلن رئيس اتحاد صناعة السياحة الروسي، أندريه إغناتييف، أن عدد السياح الروس لعام 2020 في تركيا انخفض بنسبة 60-70 % مقارنة بعام 2019.