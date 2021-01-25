قطر: استهداف الحوثي للرياض ينافي الأعراف الدولية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الحوثي الفاشل الذي استهدف مدينة الرياض، واعتبرته عملًا خطيرًا ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها التأكيد على موقف الدوحة الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.