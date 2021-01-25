7 مميزات تتوفر على Signal ولا توجد بـ WhatsApp 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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اتجه كثير من المستخدمين إلى تطبيق Signal كبديل عن WhatsApp وذلك بعد الإعلان عن وجود تحديث جديد أثار المخاوف من استخدام بيانات المستهلكين.

واكتسب هذا التطبيق الكثير من الثناء مؤخرًا بعد أن برز في المقدمة لأنه لا يجمع أي تفاصيل شخصية تقريبًا مقارنة بـ WhatsApp المملوك لشركة فيسبوك، وقد أبرز موقع gadgets now التقني 7 مميزات متوفرة على Signal ولا توجد في واتساب.

مميزات تتوفر على Signal ولا توجد بـ WhatsApp

1- التسجيل برقم افتراضي

لا يتتبع Signal دفتر جهات الاتصال الخاص بك أو يربط رقم هاتفك لإنشاء ملف تعريف رقمي، وفي حين أنه يطلب رقم هاتف للتسجيل، إلا أنه يمكنك استخدام رقم هاتف افتراضي.

2- عدم استخدام صورة أو اسم حقيقيين

أثناء التسجيل في Signal، يمكنك عدم وضع صورتك أو حتى عدم استخدام اسمك الحقيقي للحصول على أقصى قدر من الخصوصية، وفي حين أنه يمكنك فعل الشيء نفسه على واتساب، إلا أنه لكونك تستخدم التطبيق منذ فترة طويلة بالفعل يعني أن بيانات مخزنة، لذلك حتى إذا قررت تغيير اسمك وصورتك فجأة، فسيكون ذلك أقل فعالية.

3- استخدام التطبيق بكلمة سر

يكمن جمال استخدام سيجنال في أن الحساب مرتبط برقم PIN لا يعرفه أحد غيرك، وهذا يجعل تتبع المستخدمين صعبًا، لمزيد من الأمان، انتقل إلى إعدادات الخصوصية Privacy settings واختر قفل التسجيل Registration lock، وهذا من شأنه أن يمنع الوصول غير المصرح به إلى حسابك من جهاز مختلف.

4- تعطيل خيار إظهار المكالمات

إذا كنت من مستخدمي أيفون، فانتقل إلى إعدادات الخصوصية Privacy settings وقم بتعطيل خيار إظهار المكالمات الأخيرة Show calls in Recent، وسيمنع هذا ظهور جميع مكالمات تطبيق سيجنال الصوتية ومكالمات الفيديو في سجل المكالمات.

5- ضبط توقيت الشاشة

لمنع الوصول غير المرغوب فيه إلى الدردشة، اضبط ضبط توقيت الشاشة على دقيقة واحدة كحد أدنى، بحيث يتم قفل تطبيق Signal لمنع الوصول غير المرغوب فيه من قِبل الأشخاص آخرين.

6- تعطيل خيار تلقي الرسائل من أي شخص

انتقل إلى إعدادات الخصوصية وقم بتعطيل خيار السماح من أي شخص Allow from Anyone، وسيمنع هذا الأشخاص غير المعروفين من الاتصال بك على Signal.

7- ميزة اختفاء الرسائل

تعمل ميزة الرسائل المختفية بشكل أفضل على Signal مقارنة بـ WhatsApp، حتى إذا قام أحد الأطراف بتمكين هذا الخيار، فإن الطرف الآخر مجبر على اتباعه، وهذا يجعلها ميزة فعالة للغاية، ويمكنك تعيين الرسائل المختفية لمدة لا تقل عن 5 ثوان، ويؤدي هذا إلى حذف الرسالة بعد رؤيتها لمدة 5 ثوانٍ.



