مصرف الراجحي من أشهر البنوك العربية السعودية، التي لها باع كبير في السعودية، وتقدم الكثير من الخدمات المالية للعملاء، كما أنها تمنح العملاء أفضل فرص الاقتراض، كما أنه من البنوك الإسلامية التي يتعامل معها نسبة كبيرة من العملاء سواء من المواطنين السعوديين، أو المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، فيما يلي نوضح خطوات فتح حساب جاري في مصرف الراجحي الكترونيا بسهولة، تابع للتعرف على المزيد.

خطوات فتح حساب جاري في مصرف الراجحي

لفتح حساب جاري جديد في مصرف الراجحي، عليك اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى موقع بنك الراجحي الرسمي الرسمي.

قم بالضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

أكتب الرمز المرئي، ثم ابدأ بملء البيانات الشخصية المطلوبة منك سواء من الاسم أو اسم الأب أو اسم الجد واسم العائلة، والجنسية.

املأ بيانات الهوية الخاصة بك من نوع الهوية والرقم وتاريخ الإصدار وتاريخ الميلاد وتاريخ انتهاء صلاحية الهوية.

اختار الحالة الاجتماعية الخاصة بك، ثم اختار نوع السكن.

أكتب عنوانك بالتفصيل، ثم أكتب البريد الإلكتروني الخاص بك.

أدخل رقم الفاكس ورقم الجوال ورقم الهاتف.

حدد الحالة الوظيفية التابعة لك الحالية مع ملء كافة بيانات الوظيفة.

حدد أقصى مبلغ يمكنك أن تتعامل به في الشهر الواحد بالحساب الجاري المطلوب فتحه بمصرف الراجحي.

حدد أيضا الدخل الشهري الخاص بك.

أدخل رمز التأكيد، ثم اختار فروع البنك الذي تريد التعامل معها بصورة مباشرة.

املأ كافة البيانات المتعلقة بالضرائب وبيانات المغتربية ما إن كنت مقيما على أراي المملكة العربية السعودية ولا تحمل الجنسية السعودية.

املأ بيانات أفراد الأسرة وأرقام الهواتف.

عليك بتوثيق كافة البيانات الخاصة بالحساب المصرفي عبر أبشر.

تأكد من كافة البيانات، ثم انقر على أيقونة “تم”.

أنواع الحسابات في مصرف الراجحي

حساب جاري.

حساب الراتب.

حساب التميز.

شروط فتح حساب في مصرف الراجحي