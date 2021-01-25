شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «كاوست» وملتقى مكة في «أفكار وحلول الحج» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ـ يركز التحدّي على الارتقاء بتجربة الحجّ والعمرة التي يخوضها الحجاج والمعتمرون من جميع أنحاء العالم

ـ التحدي يستقبل أكثر من 1300 مشاركة

ـ يتمحوّر التحدي حول 3 موضوعات، وهي: الرعاية الصحية، والنقل والمواصلات، وإدارة الأفواج

أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) اليوم عن إقامة حفل توقيع ضمّ ملتقى مكّة الثقافي، ووزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن للعمل باعتبارهم شركاء استراتيجيين ضمن تحدي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، تحت عنوان «أفكار وحلول للحجّ والعمرة 2020». وتماشيًا مع الأولويات الوطنية للمملكة ورؤيتها لعام 2030، يأتي تحدي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في نسخته الافتتاحية التي تم تدشينها مؤخرًا مُركّزًا على الارتقاء بتجربة الحجّ والعمرة التي يخوضها الحجاج والمعتمرون من جميع أنحاء العالم، وكذلك على دفع عجلة الجهود الرامية إلى تحويل مكّة المكرمة إلى مدينة ذكية.

ويستهدف تحدي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية - أفكار وحلول للحجّ والعمرة 2020 تحفيز أنشطة البحث والابتكار، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الازدهار المجتمعي في المملكة، وذلك من خلال عدد من المبادرات الجماعية الجديدة التي تدعو المواهب على مختلف الأصعدة المحلية والعالمية لطرح أفكارهم وتقديم حلولهم العلمية والتقنية. ويتمحور التحدي حول ثلاثة موضوعات، وهي: الرعاية الصحية، والنقل والمواصلات، وإدارة الأفواج. وقد قرر ملتقى مكة الثقافي، ووزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن - باعتبارهم شركاء استراتيجيين ضمن تحدي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية - إرسال مندوبين عنهم ليكونوا ضمن لجنة التحكيم المستقلة التي ستتولى تقييم المقترحات المقدمة، واختيار الأفكار والحلول الفائزة لكل موضوع، بالإضافة إلى تحديد الفائز العام بالتحدي في نسخته الأولى؛ حيث يتنافس المشاركون في التحدي على جائزة نقدية قيمتها مليون ريال سعودي، إضافة إلى باقة من الجوائز الأخرى.

وتم اختيار الموضوعات الرئيسة الثلاثة التي يتمحور حولها التحدي في ضوء مستجدات الأبحاث التي حددت الأولويات الرئيسية التي يحتاجها الحجّاج والمعتمرون خلال هذه الأيام؛ إذ ينصبّ تركيز موضوع «الرعاية الصحيّة» على زيادة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية صحّة جميع الحجاج والمعتمرين ورفاهيتهم، الأمر الذي أصبح يشكّل مصدر قلق متزايدًا تزامنًا مع استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وفي الوقت نفسه، يسعى موضوع «النقل والمواصلات» وراء ضمان توفير وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة على نحو مناسب وبما يكفل سهولة الوصول إليها، في حين يستكشف موضوع «إدارة الأفواج» عددًا من السُبل الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتلبية المتطلبات المرتبطة باستيعاب الأفواج والأعداد الهائلة.

واستقبل تحدي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، الذي تدعمه أكسنتشر، ما يزيد عن 1,300 مشاركة. وحرصًا على زيادة الإسهامات القيّمة التي سيثمر عنها التحدي، حرصت جامعة الملك عبد الله بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين إشراك شريحة هائلة من المتقدمين على مختلف الأصعدة المحلية والعالمية. وستتولى لجنة تحكيم مكوّنة من لفيف من الخبراء المتخصّصين من ملتقى مكة الثقافي ووزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، اختيار فكرة فائزة واحدة في كل موضوع من موضوعات التحدي، ومنح جائزة كبرى واحدة عن أفضل فكرة عامة، وذلك خلال فعالية ختامية ستقام افتراضيًا على إحدى المنصّات الشهيرة في أواخر شهر فبراير 2021.

كما يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن تحدي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية - أفكار وحلول للحجّ والعمرة 2020، وكذلك بشأن معايير المشاركة وشروطها، على موقع الجامعة المخصص للتحدي: www.challenge.kaust.edu.sa