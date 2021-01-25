شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عسير يعقد الاجتماع الأول للمجلس التأسيسي لشركة الأمانة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عقد المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة عسير، اجتماعه الأول في مقر الأمانة بأبها، برئاسة رئيس الشركة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وحضور وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر، وأعضاء شركة الأمانة.

وقال أمين عسير، إن هذا الاجتماع هو الأول بعد قرار تأسيس شركة الأمانة الذي جاء وفق توجهات الوزارة، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بتكوين المجلس التأسيسي للشركة وفق خطة طموحة تهدف إلى أن تكون الشركة الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة في تنفيذ مشاريعها التنموية والاستثمارية، ورفع جودة الخدمات البلدية المُقدّمة بالشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في تعزيز التنمية العمرانية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين جودة الخدمات البلدية وفقاً لإستراتيجيات تطوير المنطقة، التي هي محل متابعة أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، مضيفاً أن الاجتماع استعرض آلية العمل القادمة، وحوكمة عمل الشركة وعلاقتها بالأمانة وأولويات الأعمال وبرامجها وجداولها الزمنية والميدانية، موضحاً أن المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة عسير، سيعمل على إعداد الخطة الإستراتيجية، والنموذج التشغيلي والمالي للشركة، وقائمة الخدمات المستهدفة، وقائمة العقارات المستهدف نقلها للشركة، إضافة إلى اتفاقية تنظيم الأعمال بين الأمانة والشركة، ومواثيق الحوكمة وسياسات الخدمات المساندة.

وأكد الحميدي، أن من أهداف الشركة هي السعي إلى تحسين جودة الخدمة، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال إدارة العقود والاستثمارات، وتطوير وإنشاء المشاريع في المنطقة ومحافظاتها. عقِب ذلك، استعرض أمين مجلس الشركة محاور هذا الاجتماع ومنهجيات دراسة الجدوى والعقارات المقترح نقلها للشركة، واختتم الاجتماع بالتوصيات المقترحة. يُذكر أن قرار تأسيس مجلس شركة أمانة منطقة عسير، جاء بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والذي يتكون من ممثلين لكل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة تطوير منطقة عسير، إضافة إلى 2 من رجال الأعمال.