شكرا لمتابعة خبر عن هل يكفي تحليل "بي سي آر" لنفي الإصابة بكورونا.. الصحة تجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن تحليل "بي سي آر"، كافٍ لنفي الإصابة بفيروس كورونا ، في حالة عدم التعرض لمصدر عدوى آخر.

وأضافت وزارة الصحة، أن تحليل " بي سي آر " كافٍ؛ لنفي الإصابة بفيروس كورونا، بعد4-6 أيام فأكثر من التعرض للعدوى ما لم يتم التعرض لمصدر عدوى آخر.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الاثنين، عن تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 198 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 358,137 حالة، فضلًا عن تسجيل 3 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6355 حالة.