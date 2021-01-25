منصة «أبشر»: 3 خطوات لتعريف الجوال عبر تطبيق توكلنا

أوضحت منصة أبشر آلية تعريف الجوال عبر تطبيق توكلنا؛ للاستفادة من خدمات التطبيق.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن تعريف الجوال عبر تطبيق توكلنا، تتضمن دخول المستفيد إلى حسابه بمنصة أبشر أفراد، واختيار أيقونات: «خدماتي، الخدمة العامة، تعريف الجوال لتطبيق توكلنا»، عبر الرابط:

جاء ذلك ردًا من المنصة على استفسار وردها من أحد المستفيدين قال فيه: «كيف يمكنني تعريف الجوال لتطبيق توكلنا علما بأنني حاولت التسجيل في توكلنا للزوجة طلب مني تعريف الجوال من أبشر؟».

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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