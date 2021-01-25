الرياض وجدة ومكة تتصدر «خريطة التعافي» الجديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 198 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا في المملكة، والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 36 حالة تعافٍ، وتلتها جدة بتسجيل 15 حالة، ثم مكة المكرمة بتسجيل 13 حالة.

وسجلت الدمام 8 حالات، فيما تم تسجيل 7 حالات تعافٍ جديدة في كل من المجمعة، الهفوف، الجبيل، و6 حالات في كل من الخبر، حوظة بني تميم، المبرز، فيما سجلت 5 حالات تعاف في تبوك، بريدة، الطائف، عنيزة، الظهران.

وسجلت 4 حالات تعافٍ في كل من جائل والدوادمي، فيما سجلت 3 حالات في كل من المدينة المنورة، خميس مشيط، والقطيف والسليل، وسُجِّلَتْ حالتان في الأسياح، أحد رفيدة، عرعر، أبها، نجران، رابغ، حريملاء خيبر، القويعية، شقراء، المذنب، أضم، وادي الدواسر. واقتصر التعافي على حالة واحدة في مل من جازان، ينبع، الرس، المخواة، عيون الجواء، ثادق، الليث، رفحاء، الدرعية، رجال ألمع، ساجر، بللسمر.

كما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 366584 حالة، وتم تسجيل 198 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 358137 حالة، فضلًا تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6355 حالة.

اقرأ أيضًا:

تعافي 198 حالة.. «الصحة» تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا الجديدة