قطر تدين رسميًا جريمة الحوثيين ضد الرياض: عمل خطير

أدانت قطر بأشد العبارات محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ تم اعتراضه بنجاح من قبل القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، اليوم الاثنين: تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة التي استهدفت مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعدها عملاً خطيراً ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وتابعت: تجدد وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

وكان «تحالف دعم الشرعية في اليمن» الذي تقوده السعودية أعلن أول أمس السبت، اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه العاصمة السعودية الرياض حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.

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