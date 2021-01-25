«طقس الثلاثاء»: استقرار الأجواء على معظم مناطق المملكة

أكد المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الثلاثاء، استقرار الأجواء على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من جنوب غرب وغرب وشمال المملكة، وتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأضاف المركز، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج. وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة على معظم مناطق المملكة، غدًا الثلاثاء، بالدرجة المئوية: