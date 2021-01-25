«خاطفة الدمام».. محكمة الاستئناف تؤيد حكم القتل تعزيرًا بحق المتهمة

أيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، صباح الإثنين، حكم المحكمة الجزائية بالدمام الصادر في شهر محرم الماضي والقاضي بالقتل تعزيرًا على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلاميًّا باسم «خاطفة الدمام»، عقب إدانتها بالخطف والتبني لمحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.

وتضمن الحكم على المتهم الثاني بالسجن سنة ونصف السنة، وغرامة 20 ألف ريال، والمتهم الثالث بالسجن 25 سنة ونصف السنة، والمتهم الرابع بالسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال. وذلك في القضية التي لم يتم اكتشاف الجانية فيها إلا قبل نحو عامين، وفق العربية.

وتكشفت الجريمة من إمارة المنطقة الشرقية التي أمرت بالتحقيق في تلك الجرائم، وتم ضبط المدانة قضائيًّا مع اثنين آخرين في شهر شعبان الماضي. وأحالتها النيابة إلى القضاء للنظر فيها شرعًا، وطالبت بالقتل بحد الحرابة للمدانة الرئيسية في القضية واثنين آخرين. وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمين الأول والثاني والثالث، لانطواء ما أقدموا عليه على ضرب من ضروب العثور بالإفساد في الأرض.

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