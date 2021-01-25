وزارة الصحة: تحليل «بي سي آر» ينفي إصابة كورونا بـ«شرط»

أكدت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن تحليل «بي سي آر»، كافٍ لنفي الإصابة بفيروس كورونا، في حالة عدم التعرض لمصدر عدوى آخر.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنَّ تحليل «بي سي آر» كافٍ؛ لنفي الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، بعد4-6 أيام فأكثر من التعرض للعدوى ما لم يتم التعرض لمصدر عدوى آخر. وذلك ردًا على تساؤل أحد المستفيدين الذي طلب رأي الوزارة بشأن أحد نتائج التحليلات.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أوضح أن الوصول إلى المناعة هو المتمم في مسيرة مكافحة ومقاومة هذا الوباء، مشيرًا إلى أن الإصابة بفيروس كورونا بعد اللقاح واردة، عازيًّا السبب إلى أن حصول المناعة لا يأتي مباشرة بعد أخذ الجرعة.

وأكد «العبدالعالي»، أنه بعد الجرعة الأولى يحتاج الجسم من أسبوع إلى أسبوعين حتى يصل إلى بداية بناء المناعة داخل الجسم، مشيرًا إلى أنه سيحتاج كذلك بعد الجرعة الثانية من أسبوع إلى أسبوعين للوصول للمناعة العالية التي تجعله في مستوى مقاوم ضد هذا الفيروس.

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