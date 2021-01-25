3 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، وتصدرت منطقة الرياض عدد الحالات بتسجيل 75 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 50 حالة قم منطقة مكة المكرمة بتسجيل 38 حالة.

وسجلت منطقة نجران 12 حالة والحدود الشمالية 10 حالات، وتم تسجيل 6 حالات في كل من القصيم والمدينة المنورة وعسر، وتسجيل 3 حالات بمنطقة حائل، فيما سُجِّلَتْ حالتان في مناطق الباحة وتبوك وجازان، وتسجيل حالة واحدة في منطقة الجوف.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى 366584 حالة، وتم تسجيل 198 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 358137 حالة، فضلًا عن تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6355 حالة.

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