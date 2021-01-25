السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والجامعة الإلكترونية تناقشان الاختبارات المعيارية للغة العربية واعتماد برامجها لغير الناطقين بها



الرياض 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

ناقشت هيئة تقويم التعليم والتدريب والجامعة

واستعرض الاجتماع تجربة الجامعة السعودية الإلكترونية في تعلم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، إلى جانب تناول إمكانية التعاون لإجراء اعتماد أكاديمي لبرامج اللغة العربية بين الهيئة والجامعة الإلكترونية، وكذلك اختبار اللغة العربية المعياري لغير الناطقين بها، وتوصل الجانبان إلى اتفاق لفتح مجالات التعاون فيما بينمها.

مما يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أطلقت مؤخرًا مبادرة عالمية للاعتماد الأكاديمي لمراكز وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، تهدف إلى استمرار الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة اللغة العربية حول العالم، وسد الفجوة في جودة تعليم برامج اللغة العربية لغير الناطقين بها، وضمان مستوى جودتها ورفع جودة مخرجاتها، مع التطوير المستمر لها، ومواكبة التجارب العالمية في وجود جهات اعتماد لبرامج تعليم اللغات.

// انتهى //

17:37ت م

0151



الرياض 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسناقشت هيئة تقويم التعليم والتدريب والجامعة السعودية الإلكترونية اليوم, الاختبارات المعيارية للغة العربية واعتماد البرامج للغة العربية لغير الناطقين بها وعددًا من القضايا، بحضور معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ورئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، وذلك في مقر الهيئة.واستعرض الاجتماع تجربة الجامعة السعودية الإلكترونية في تعلم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، إلى جانب تناول إمكانية التعاون لإجراء اعتماد أكاديمي لبرامج اللغة العربية بين الهيئة والجامعة الإلكترونية، وكذلك اختبار اللغة العربية المعياري لغير الناطقين بها، وتوصل الجانبان إلى اتفاق لفتح مجالات التعاون فيما بينمها.مما يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أطلقت مؤخرًا مبادرة عالمية للاعتماد الأكاديمي لمراكز وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، تهدف إلى استمرار الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة اللغة العربية حول العالم، وسد الفجوة في جودة تعليم برامج اللغة العربية لغير الناطقين بها، وضمان مستوى جودتها ورفع جودة مخرجاتها، مع التطوير المستمر لها، ومواكبة التجارب العالمية في وجود جهات اعتماد لبرامج تعليم اللغات.// انتهى //17:37ت م0151

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والجامعة الإلكترونية تناقشان الاختبارات المعيارية للغة العربية واعتماد برامجها لغير الناطقين بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.