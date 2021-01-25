السعودية اليوم / الكويت تسجل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق25 يناير 2021 م واس

سجلت الكويت 492 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند, أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 51 حالة, ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6057 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 513 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 154766.

// انتهى //

17:28ت م

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الكويت 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق25 يناير 2021 م واسسجلت الكويت 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 161777, في حين سُجلت حالتا وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 954 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند, أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 51 حالة, ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6057 حالة.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 513 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 154766.// انتهى //17:28ت م0147

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