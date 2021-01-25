السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يتفقد جاهزية مركز لقاح كورونا بتبوك



تبوك 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم, على آخر التجهيزات والاستعدادات بمركز لقاحات

واطّلع سموه خلال الجولة على العيادات المخصصة للتطعيم ضد كورونا بالمركز والسعة الاستيعابية بها والعدد المستهدف لكل عيادة والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح التي جرى تهيئتها بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة ومنظمة ويديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، مستمعاً لشرح مفصل عن الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح وعلى الآلية المتبعة في هذا الشأن، وكيفية التأكد من البيانات المسجلة من قِبل المواطن أو المقيم حسب الفئات المستهدفة التي وُضعت من قبل وزارة الصحة.

ونوه الأمير فهد بن سلطان في تصريح صحفي بجهود القيادة الحكيمة والإجراءات الاستباقية والسريعة المتخذة لمنع انتشار جائحة كورونا, وجهود وزارة الصحة بمختلف مناطق المملكة الملموس في التعاطي مع الجائحة بأفضل الطرق, لافتاً النظر إلى أن الشؤون الصحية في المنطقة بذلت جهوداً أسهمت بفضل الله بتجاوز نسبة التعافي في تبوك أكثر من 98%، مشيداً في ذات الوقت بحرص الأهالي على تطبيق الإجرءات الاحترازية والوقائية.

وأفاد سموه أن مركز لقاح كورونا سيبدأ في الفترة القريبة استقبال اللقاحات الخاصة بكوفيد 19، التي على ضوئها ستنظم منطقة تبوك لبقية مناطق المملكة من حيث توافر اللقاح.

// انتهى //

17:17ت م

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تبوك 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسوقف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم, على آخر التجهيزات والاستعدادات بمركز لقاحات كورونا بالمنطقة لاستقبال المواطنين والمقيمين، يرافقه مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.واطّلع سموه خلال الجولة على العيادات المخصصة للتطعيم ضد كورونا بالمركز والسعة الاستيعابية بها والعدد المستهدف لكل عيادة والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح التي جرى تهيئتها بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة ومنظمة ويديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، مستمعاً لشرح مفصل عن الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح وعلى الآلية المتبعة في هذا الشأن، وكيفية التأكد من البيانات المسجلة من قِبل المواطن أو المقيم حسب الفئات المستهدفة التي وُضعت من قبل وزارة الصحة.ونوه الأمير فهد بن سلطان في تصريح صحفي بجهود القيادة الحكيمة والإجراءات الاستباقية والسريعة المتخذة لمنع انتشار جائحة كورونا, وجهود وزارة الصحة بمختلف مناطق المملكة الملموس في التعاطي مع الجائحة بأفضل الطرق, لافتاً النظر إلى أن الشؤون الصحية في المنطقة بذلت جهوداً أسهمت بفضل الله بتجاوز نسبة التعافي في تبوك أكثر من 98%، مشيداً في ذات الوقت بحرص الأهالي على تطبيق الإجرءات الاحترازية والوقائية.وأفاد سموه أن مركز لقاح كورونا سيبدأ في الفترة القريبة استقبال اللقاحات الخاصة بكوفيد 19، التي على ضوئها ستنظم منطقة تبوك لبقية مناطق المملكة من حيث توافر اللقاح.// انتهى //17:17ت م0142

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