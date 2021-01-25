

مكة المكرمة 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر فيه أشخاص يطلقون أعيرة نارية في الهواء أثناء حضورهم لإحدى المناسبات، متباهين بفعلتهم ومعرضين أنفسهم والأخرين للخطر، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تحديد هويتهم والقبض عليهم وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

// للصحف // // انتهى //

16:58ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة مكة المكرمة: القبض على ثلاثة أشخاص تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات // للصحف// لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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