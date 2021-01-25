السعودية اليوم / وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي يلتقي رئيس رابطة علماء باكستان



المدينة المنورة 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

التقى وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري اليوم, برئيس رابطة علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر الأشرفي.

ونوه الخضيري بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة زوار المسجد النبوي والمسجد الحرام مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تقدم في خدمة الإسلام والمسلمين.

وشاهد رئيس رابطة علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر الأشرفي عرضاً مرئياً عن جهود الوكالة خلال الجائحة.

فيما نوه الشيخ حافظ بما يقدمه العاملون في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لخدمة للمسجد النبوي وقاصديه , مشيدا بما شاهده من اهتمام وعناية ورعاية وتوسعة للحرمين الشريفين.

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16:58ت م

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