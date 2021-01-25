السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يلتقي بنائب رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة



تبوك 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم, نائب رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة يوسف الراجحي.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح عن نشاطات الشركة بالمنطقة, مشيراً سموه إلى متانة وقوة الاقتصاد السعودي وبما يحظى به القطاع الخاص من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة -أيدها الله- , مؤكدا أهمية تسخير جميع الإمكانيات للمستثمرين بالمنطقة.

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16:53ت م

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