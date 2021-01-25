السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تُدشن نادي الحوار الطلابي



الرياض 12 جمادى الآخرة 1442 الموافق 25 يناير 2021 واس

دشّنت جامعة الأميرة نورة , نادي الحوار الطلابي، تفعيلاً للشراكة المبرمة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بحضور عدد من منسوبي الجامعة .

وألقى نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، إبراهيم العسيري، كلمة نوه فيها بتفعيل هذه الشراكة بما يخدم الجهتين ، ثم قدم عرض عرض تعريفي عن مجالات التعاون المتضمنة (اللقاءات الحوارية، والتبادل المعرفي، والبرامج التدريبية، واستطلاعات الرأي العام، وتقديم فعاليات وبرامج تطوعية)، إضافةً إلى استعراض خطة تفعيل نادي الحوار الطلابي بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

مما يذكر أنّ جامعة الأميرة نورة هدفت من إنشاء نادي الحوار الطلابي إلى أنْ يكون أنموذجًا في التميز والريادة، واحترام الاختلاف والتنّوع،والمحافظة على الوحدة الوطنية، وحماية الرسالة للنسيج المجتمعي، من خلال التواصل المستمر والتسامح والمشاركة الفعالة والشفافية والمبادرة و الشراكات المثمرة محلّيًا ودولّياً.

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16:48ت م

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