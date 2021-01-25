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مصر تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة السعودية ضد الإرهاب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ تم اعتراضه بنجاح من قبل القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

 

وأعرب بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية مصر مُجدداً عن مواصلة دعم مصر ووقوفها بجانب المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وفي مساعيها الدؤوبة لمواجهة كل صور الإرهاب وداعميه.

 

كما استنكر البيان بشدة مِثل هذه الاعتداءات الإرهابية الخسيسة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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