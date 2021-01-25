شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: إغلاق 131 منشأة وضبط 690 مخالفة ومصادرة 2335 كغم أغذية فاسدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية ذات الأنشطة المتنوعة، 131 محلاً خلال أسبوع للتأكد من سلامة كل ما يُقدم للمستهلك، والتأكد من نظامية الاشتراطات البلدية والصحية والإجراءات الاحترازية لهذه المنشآت والعاملين بها.

وأوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الجولات التفتيشية والرقابية كانت خلال أسبوع عمل وتحديداً خلال الفترة من 7 حتى 13 يناير الجاري، مؤكداً أن الأعمال والجهود الرقابية جاءت بعدد 3017 جولةرقابية بإشراف عدد من الكوادر المختصة وضبط 690 مخالفة متنوعة، مشيراً إلى أن الفرق أغلقت خلال هذه الجولات 131 منشأةً لمخالفتها التقيد بالتدابير البلدية والصحية المرتبطة بالأسواق والمراكز التجارية، أو ضبط الفرق مُخالفات استوجبت عقوبة الإغلاق، ومنها: تدني مستوى النظافة، وسوء حفظ الأطعمة، وسوء الأدوات المُستخدمة، وانتهاء الشهادات الصحية وغيرها، لافتاً إلى مُصادرة الفرق على إثر تلك الجولات كمياتٍ بلغت 2335 كغم من الأغذية والمواد التالفة.

وأوضح الحميدي أن عدد المراقبين الميدانيين خلال هذه الجولات بلغ 694 مراقباً بلدياً كما تمت مصادرة 18 شهادة صحية منتهية خلال هذه الجولات المشتركة. من جهة أخرى، قامت الأمانة ممثلةً بالفرق المختصة بأعمال النظاقة والإصحاح البيئي والتعقيم بجولات نظافة وتعقيم كأحد الإجراءات الاحترازية بفايروس كورونا التي تعمل عليها الأمانة من خلال تطهير وتعقيم الكثير من المواقع والأحياء السكنية والمرافق والمنشآت.

وأكد أمين عسير، أن الأمانة ممثلةً بالفرق المختصة بأعمال الإصحاح البيئي والتعقيم قامت خلال الفترة من 7 حتى 13 يناير الجاري، بتعقيم 1945 موقعاً متنوعاً، وتطهير 15885 حاوية بإشراف وتنفيذ ما يُقارب 2852 من القوى والكوادر البشرية الخاصة بهذه الأعمال الاحترازية، مشيراً إلى أن كمية المعقمات والمطهرات المُستخدمة بعد التخفيف بلغت 405062 لتراً. وقال، بلغت جولات الإصحاح البيئي خلال الفترة المحددة 1358 جولة، ومستمرة يومياً وعلى فترات مجدولة وبخطة ميدانية، لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفايروس كورونا والتي تشمل الكثير من المرافق الحكومية والخاصة وأجهزة الصرف الآلي والمنشآت التجارية المتنوعة.

يُذكر أن أمانة عسير تبذل جهوداً كبيرة للرقابة على المنشآت التجارية، إضافة إلى أعمال الإصحاح البيئي وأعمال التطهير والتعقيم والنظافة، وحثت الجميع على التواصل والإبلاغ وإبداء الملاحظات عبر 940 وعلى مدار الساعة.