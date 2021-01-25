شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 198 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 358,137 حالة، فضلًا عن تسجيل 3 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6355 حالة.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث الصحة، عن وجود 333 إصابة حرجة بكورونا تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.