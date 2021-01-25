شكرا لمتابعة خبر عن "استئناف الشرقية" تصدر الحكم النهائي في قضية خاطفة الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

قررت محكمة استئناف الشرقية تأييد حكم المحكمة الجزائية بإعدام المتهمة الرئيسيه في القضية المعروفة إعلاميا بخاطفة الدمام .

جاء ذلك بعد ثبوت إدانة المتهمة بالخطف والتبني المحرم وإقامة علاقة غير شرعية والتزوير .

كما تم الحكم على المتهم الثاني بالسجن عام ونصف وغرامة 20 الف ريال والمتهم الثالث اليمني 25 عام ونصف والمتهم الرابع السجن عام وغرامة 5 آلاف ريال .

وكانت القضية التي رصدتها "صدى" منذ بدايتها قد ضجت في شهر شعبان الماضي بعدما بدأ رصد خيوط جرائمها قبل نحو عامين وأمر أمير المنطقة الشرقية بالتحقيق فيها وطالبت فيها النيابة العامة بالقتل بحد الحرابة ؛ بعد الكشف عن أسماء بعض المخطوفين منهم موسى الخنيزي .

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