شكرا لمتابعة خبر عن خطوات رفع دعوى عماليّة عبر بوابة ناجز للدعاوى الخاضعة لنظام العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج وزارة العدل للثقافة العدلية الخطوات اللازمة لرفع دعوى عماليّة عبر بوابة ناجز للدعاوى الخاضعة لنظام العمل.

وتتضمن هذه الخطوات في الدخول على بوابة ناجز، ثم اختيار إنشاء صحيفةدعوى من قائمة "القضاء" ثم تحديد تصنيف ونوع الدعوى العمالية.

وتمثلت الخطوات الأخرى في إضافةأطراف الدعوى، وتعبئة البيانات، وإرفاق متطلبات قبول الدعوى ثم الضغط على إرسال.