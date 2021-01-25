شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يخطف طفلته من طليقته الحاضنة والقضاء يعيدها في 24 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):انتصرت محكمة الأحوال الشخصية بالرياض لمواطنة قام طليقها بخطف طفلتهما الرضيعة رغم أنها في حضانة الأم .
وجاء في دعوى المواطنة التي تقدمت بها للمحكمة أن طليقها كان في زيارة لإبنتهما الرضيعة ، لكنه غافل أخوال الرضيعة وخطفها ولاذ بالفرار .
وتم تسجيل الدعوى والنظر فيها وصدور الحكم وتم إعادة الرضيعة لحضانة الأم في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تقديم الدعوى ، وفقاً لسبق .