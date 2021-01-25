شكرا لمتابعة خبر عن البيئة تتوعد قاطع أشجار الليث بالملاحقة والغرامة المالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الليث (صدى):

توعدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثنين، قاطع أشجار الليث، بالملاحقة وتطبيق الغرامة المالية بحقه؛ بعد قطع أكثر من 38 شجرة من نوع “القفل”.

وكان مواطن قد وثّق كارثة بيئية تمثّلت في وجود عدد من أشجار “القفل” تجاوزت 38 شجرة، ملقاة على الأرض، بعد أن تعرضت للقطع على أيدي مجهولين شرقي الليث.

ويذكر أن قطع الشجرة الواحدة تصل عقوبته إلى 5 آلاف ريال، وفي حال الاحتطاب بغرض التجارة تصل الغرامة إلى 50 ألف ريال، وعقوبة نقل الحطب المحلي 10 آلاف ريال، وتتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، مع إلزام المخالف بإصلاح الأضرار.