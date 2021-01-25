«الاتحاد الأوروبي» يدين محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية الهجوم على الرياض

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية الهجوم على السعودية مؤكدًا أنها غير مقبولة ويجب أن تتوقف.

وقال الاتحاد الأوروبي : «محاولات الهجوم على الرياض غير مقبولة ويجب أن تتوقف»، مضيفا أنها «تهدد المدنيين في السعودية» بحسب ما نقلته «العربية» في نبا عاجل عبر حسابها الرسمي على «تويتر».

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