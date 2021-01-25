«الاتحاد الأوروبي» يدين محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية الهجوم على الرياض

الرياض - محمد عبدالله - أكد أنها غير مقبولة ويجب أن تتوقف..
أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية الهجوم على السعودية مؤكدًا أنها غير مقبولة ويجب أن تتوقف.
وقال الاتحاد الأوروبي : «محاولات الهجوم على الرياض غير مقبولة ويجب أن تتوقف»، مضيفا أنها «تهدد المدنيين في السعودية» بحسب ما نقلته «العربية» في نبا عاجل عبر حسابها الرسمي على «تويتر».
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