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«الاتحاد الأوروبي» يدين محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية الهجوم على الرياض

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الرياض - محمد عبدالله - أكد أنها غير مقبولة ويجب أن تتوقف..

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية الهجوم على مؤكدًا أنها غير مقبولة ويجب أن تتوقف.

 وقال الاتحاد الأوروبي : «محاولات الهجوم على الرياض غير مقبولة ويجب أن تتوقف»، مضيفا أنها «تهدد المدنيين في السعودية» بحسب ما نقلته «العربية» في نبا عاجل عبر حسابها الرسمي على «تويتر».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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