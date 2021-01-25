تعافي 198 حالة.. «الصحة» تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 366584 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 198 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 358137 حالة.

كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6355 حالة.

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