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تعافي 198 حالة.. «الصحة» تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا الجديدة

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الرياض - محمد عبدالله - خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 366584 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 198 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 358137 حالة.

كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن،  إلى 6355 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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