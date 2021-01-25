إدارة مهرجان البن الخولاني: تأجيل الانطلاق مؤقت والإعلان عن الموعد الجديد قريبًا

أكدت إدارة مهرجان البن الخولاني لـ«عاجل» أن تأجيل انطلاقة المهرجان التي كانت مقررة السبت المقبل، هو تأجيل بشكل مؤقت، مشيرة إلى أن اللجان العاملة ستستمر في العمل لتجهيز المقر حسب الخطط الموضوعة، مؤكدة أنه سيتم لاحقًا الإعلان عن الموعد الجديد لانطلاقة.

وكان رئيس لجنة الفعاليات في المهرجان عيسى المالكي قد كشف، عن أن المهرجان سيشهد ولأول مرة بطولة للبلوت والشطرنج ضمن سلسلة الألعاب الذهنية، كما سيشهد معارض مختلفة للفنون التشكيلية والتصويرية ومسرح للطفل ومسرح للألحان الشعبية وأركان تراثية وجولات سياحية للريف والحصون الحجرية.

وكانت محافظة الداير تستعد لإطلاق النسخة الثامنة لمهرجان البن الخولاني برعاية أمير منطقة جازان وبحضور نائبه، وضاعفت الجهات المعنية جهودها لتجهيز الموقع.

وتعتبر محافظة الداير عاصمة البن «الخولاني» في السعودية، إذ تنتج محافظة الداير 489.820 طنًا من إجمالي 685.536 طنًا بعدد 122.455 شجرة مثمرة من إجمالي 171.384 على مستوى منطقة جازان، ويزاول هذا النشاط والإرث الشعبي الأصيل قرابة 919 مزارعًا من 1.596 هم مزارعو المنطقة، بحسب إحصاءات هيئة «تطوير وتعمير المناطق الجبلية».

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