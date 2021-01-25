الكويت تدين بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للسعودية

أدانت الكويت بأشد العبارات استهداف مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية من قبل الميليشيات الحوثية، مؤكدة وقوفها التام إلى جانب المملكة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان صحفي إن استمرار هذه الجرائم النكراء يعد تهديدًا مباشرًا لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستقرار المنطقة وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي والإنساني باستهدافه للمناطق المدنية والمدنيين، الأمر الذي يستوجب تحركًا سريعًا من المجتمع الدولي للجم هذه الاعتداءات، ووضع حد لها.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أكدت الخارجية وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

اقرأ أيضًا:

‎الإمارات تدين هجمات الحوثيين الإرهابية باتجاه السعودية

بالفيديو.. دمار هائل خلّفته ميليشيا الحوثي بمنفذ حرض الرابط بين المملكة واليمن

الحوثيون يستبقون وصول فريق صيانة «صافر» بتوظيف عناصر تابعة لهم

اليمن.. ميليشيا الحوثي تواصل أعمال البلطجية وتختطف 11 مدنيًا في تعز