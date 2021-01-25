أخبار السعودية اليوم..  500 ألف ريال الحد الأقصى لتغطية علاج السرطان.. و«تقويم التعليم» تفتح باب التقديم في البرامج التدريبية

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021م منها: 500 ألف ريال الحد الأقصى لتغطية علاج السرطان، والأرصاد تعلن المدن الأقل تسجيلًا لدرجات الحرارة، و«تقويم التعليم» تفتح باب التقديم في البرامج التدريبية للربع الأول لـ2021.

الضمان الصحي: 500 ألف ريال الحد الأقصى لتغطية علاج السرطان

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن الحد الأقصى لتغطية علاج مرض السرطان هو 500 ألف ريال خلال مدة وثيقة التأمين.

الأرصاد تعلن المدن الأقل تسجيلًا لدرجات الحرارة.. القريات تتصدر

أوضح المركز الوطني للأرصاد، المدن التي سجلت أقل درجات حرارة فجر اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن مدينة القريات سجلت درجة «صفر» مئوية.

«تقويم التعليم» تفتح باب التقديم في البرامج التدريبية للربع الأول لـ2021

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن فتح التسجيل في البرامج التدريبية للربع الأول من عام 2021م.

الدفاhttps://ajel.sa/YpB8tv/ع المدني يحذر من مخاطر السخانات الكهربائية

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من المخاطر المترتبة على عدم توافر الصيانة الدورية للسخانات الكهربائية خلال فترة الشتاء، ما يتطلب أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتطبيق معايير واشتراطات السلامة اللازمة لفحصها والتأكد من سلامة تمديداتها الكهربائية.

حساب المواطن: قرض العمل الحر لا يؤثر على الأهلية في البرنامج

أوضح برنامج حساب المواطن، أن الحصول على قرض العمل الحر لا يؤثر على الدعم المقدم للمستفيد والذي يخضع لعدة معايير.

هيئة السياحة تطلق باقات جديدة لزيارة 3 محميات طبيعية

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، عن إطلاق باقات جديدة لزيارة ثلاث محميات طبيعية، وذلك ضمن موسم (شتاء السعودية) وبالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وزارة الطاقة تطلق هويتها الجديدة لمواكبة التطورات المستقبلية

أطلقت وزارة الطاقة، اليوم، هويتها الجديدة، التي تعبر عن مواكبتها التطورات في صناعة الطاقة ومستقبلها، ودورها المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أمانة جدة: سوق السمك المركزي استقبل 6888 طن أسماك خلال 2020

استقبل سوق السمك المركزي التابع لأمانة محافظة جدة 6888 طنا من الأسماك في عام 2020م بين إنتاج محلي ومستورد، فيما أسفرت الجولات الميدانية داخل السوق عن رصد 70 مخالفة وإتلاف نحو 63 طنا من الأسماك الفاسدة.

بعد كلمة ولي العهد.. خبير اقتصادي لـ «عاجل» يعدّد المزايا الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة

قال الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن حكومة المملكة تعمل على إقامة الشراكات مع الكيانات الدولية الكبرى، وتعظيم القيمة المضافة من خلال نقل المعرفة وتوطين التقنية، ما يعزز من تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، مستندة إلى مقوّمات المملكة ومكامن قوّتها لدعم المواطنين في تحقيق تطلعاتهم، مستندين على ركيزة أساسية، تتمثل في صندوق الاستثمارات العامة.

الجوازات: سريان هوية مقيم شرط إلغاء تأشيرة الخروج النهائي

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يشترط سريان صلاحية هوية مقيم؛ لإلغاء الخروج النهائي، مشيرة إلى أن ذلك الإجراء يتم عبر منصة «أبشر

جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة والأحساء

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توافر (20) وظيفة متنوعة، للرجال والنساء، من حملة «الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى»، وذلك للعمل في الرياض، وجدة، والأحساء

«المرور» يوضح حالتين تمنعان تجديد رخصة القيادة ونقل ملكية المركبة

أوضح المرور السعودي أنه لا يمكن تجديد رخصة القيادة مع وجود إيقاف خدمات، مشيرًا إلى أن المخالفات تمنع نقل ملكية المركبة.

«الحصيني» يتوقع حالة جوية جديدة ويحدد موعدها.. واحتمال ثلوج على مرتفعات تبوك

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية متوسطة على بعض مناطق المملكة، تبدأ يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال لتساقط ثلوج على مرتفعات تبوك.

المدينة.. فتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن طرح مشروع تطوير أرض في المنطقة المركزية بمساحة تقدر (3,550 مترًا مربعًا) لتطوير وتشغيل وصيانة أصول الضيافة والتجزئة.

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