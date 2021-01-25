أمانة جدة: سوق السمك المركزي استقبل 6888 طن أسماك خلال 2020

استقبل سوق السمك المركزي التابع لأمانة محافظة جدة 6888 طنا من الأسماك في عام 2020م بين إنتاج محلي ومستورد، فيما أسفرت الجولات الميدانية داخل السوق عن رصد 70 مخالفة وإتلاف نحو 63 طنا من الأسماك الفاسدة.

وأوضح مدير سوق السمك المركزي بأمانة جدة الدكتور عماد العدواني أن واردات السوق خلال العام الماضي بلغت 1512 طن أسماك بلدية و 5376 طنا مستوردا، مضيفا أن الأمانة رصدت 25 مخالفة داخل الحراج و45 مخالفة على الوحدات شملت المحلات والمطاعم والبرادات، فيما بلغت كمية الأسماك المصادرة المسلمة للجمعيات الخيرة أكثر من 4700 كيلو جرام.

وبين العدواني أن الأمانة طبقت عددا من الإجراءات الاحترازية داخل سوق السمك المركزي منذ بدء الجائحة والتي تضمنت تركيب كاميرا حرارية على مدخل السوق لقياس درجة حرارة العاملين والمتسوقين وتنفيذ غرفة لتعقيم رواد السوق والعاملين، بالإضافة إلى توفير المعقمات والكمامات والقفازات وتوفير حواجز التباعد الاجتماعي مؤكدا استمرار الجهود الرقابية داخل السوق لضمان سلامة الأسماك المعروضة وحماية المستهلكين.