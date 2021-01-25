أمير الشرقية يكرم الضابط القحطاني لرفضه تلقي رشوة

كرم أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ضابطًا من مديرية الدفاع المدني، رفض قبول استلام رشوة.

وذكرت إمارة الشرقية- عبر تويتر- أن أمير المنطقة كرم النقيب عبدالله بن جعفر القحطاني؛ لرفضه قبول رشوة أثناء تأدية عمله، مضيفة أن أمير الشرقية أكد أن موقف النقيب القحطاني غير مستغرب عن أبناء المملكة، الذين يتمتعون بحسٍ عالٍ من المسؤولية والأمانة.

وحضر التكريم مدير مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، اللواء عجاب بن سدحان الحربي.

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