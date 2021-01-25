مصر تدين اعتداءات الحوثي الإرهابية التي تستهدف السعودية

أدانت مصر، اليوم الإثنين بأشد العبارات محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ تم اعتراضه بنجاح من قبل القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأعربت الخارجية المصرية، في بيان، مُجددًا عن مواصلة دعمها ووقوفها بجانب المملكة العربية السعودية، فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وفي مساعيها الدؤوبة لمواجهة كل صور الإرهاب وداعميه.

كما أعادت مصر التأكيد على «استنكارها الشديد لمِثل هذه الاعتداءات الإرهابية الخسيسة التي تستهدف الشقيقة السعودية».

وكان «تحالف دعم الشرعية في اليمن» الذي تقوده السعودية أعلن أول أمس السبت اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه العاصمة السعودية الرياض حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية .

وعادة ما تعلن ميليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة باتجاه أراضي السعودية، التي تقود تحالفًا عسكريًا ضد الجماعة المدعومة إيرانيًا منذ مطلع العام 2015.