هيئة السياحة تطلق باقات جديدة لزيارة 3 محميات طبيعية

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، عن إطلاق باقات جديدة لزيارة ثلاث محميات طبيعية، وذلك ضمن موسم (شتاء السعودية) وبالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وأوضحت الهيئة- في بيان لها نشرته عبر تويتر- أن المحميات الثلاث هي: محمية عروق بني معارض، ومحمية سجا وأم الرمث، ومحمية جزر فرسان، مضيفة انها تقدم خلال هذه الخطوة؛ فرصة رائعة للانطلاق في رحلة استكشاف للحياة البرية الغنية بالتنوع البيئي والمناخي والثروات الطبيعية والنباتية والحيوانية النادرة، والعديد من الأنشطة المتنوعة والممتعة مثل زيارة المواقع الأثرية، والتخييم ورحلات السفاري ورصد النجوم والهايكنج وغيرها الكثير.

يُشار إلى أن محمية عروق بني معارض، تقع على طول الحافة الجنوبية الغربية من الربع الخالي؛ وهي أكبر بحر من الرمال على وجه الأرض، وتحافظ على طیف متنوع من الحياة الفطرية وأروع المشاهد الطبيعية الصحراوية، وتتراوح درجات حرارة المحمية في فصل الشتاء بین ۱۰ و۲5 درجة مئوية، وتحتضن محميات مخصصة للحفاظ على الثروات الحيوانية النادرة مثل غزال الريم العربي والنعام وغزال الجبل، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الشجيرات المعمرة والنادرة في هذه المنطقة تحديدا.

أما محمية جزر فرسان، فتقع في الجزء الجنوبي الشرقي من ساحل البحر الأحمر، وهي عبارة عن أرخبيل يضم أكثر من ۱۷۰ جزيرة تبعد من 40 إلى 90 كيلومترا عن مدينة جازان، وللمنطقة مجموعة فريدة من المقومات الأحيائية مثل: الغزال الفرساني، والأحياء النباتية التي تضم ما يزيد عن ۱۸۰ نوعا، وبعضها لا يتواجد إلا في هذه المحمية، بالإضافة إلى 50 نوع من المرجان الكثيف، و۲۳۰ نوعا من الأسماك.

بينما تقع محمية سجا وأم الرمث، في المنطقة الغربية الوسطى من المملكة، وهي سهل رملي رقيق التموج ذو تلال طينية وصخرية ورملية، اشتهرت كموقع لإعادة توطين الحبارى والمها والنعام، وتتراوح درجات الحرارة بهذه المنطقة بين 9 و۲۳ درجة مئوية في فصل الشتاء، وتتميز بغطائها النباتي المتوسط الذي يساعد في حفظ الأصول الوراثية للثروات الحيوانية والطيور النادرة.

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