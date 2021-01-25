حساب المواطن: قرض العمل الحر لا يؤثر على الأهلية في البرنامج

أوضح برنامج حساب المواطن، أن الحصول على قرض العمل الحر لا يؤثر على الدعم المقدم للمستفيد والذي يخضع لعدة معايير.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «لا يؤثر ذلك على أهليتك، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار: دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم».

وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط التالي: http://portal.ca.gov.sa

وقال المواطن في استفساره: هل لو قدمت على قرض العمل الحر، تتأثر أهليتي في حساب المواطن؟.

اقرأ أيضًا:

«حساب المواطن» يجدِّد التذكير بخطوات إضافة التابعين

«حساب المواطن»: لا يمكن التسجيل في البرنامج بعد الحذف