«سعود الطبية» تنهي معاناة 11 شهرًا لمريضة خمسينية

نجح فريق طبي بمدينة الملك سعود الطبية، من إنهاء معاناة مريضة خمسينية لمدة 11 شهرًا، بدأت بعد إجرائها عملية تحويل مسار المعدة.

وذكرت سعود الطبية –عبر تويتر- أنه تم إنهاء معاناة خمسينية استمرت 11 شهرًا، كانت تشكو من حالة سوء امتصاص شديد أدت إلى نقص حاد في الوزن من 124 كيلوجرامًا إلى 52 كيلوجرامًا، بعد إجراء المريضة لعملية تحويل مسار المعدة المصغر.

وأشارت سعود الطبية، إلى أنه تم إعادة الأمعاء الدقيقة إلى وضعها السابق، بالإضافة لإعادة الاتصال للمعدة، موضحة أن العملية تكللت بالنجاح.

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