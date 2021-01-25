الأردن يدين الهجوم الإرهابي الحوثي بصاروخ باتجاه الرياض

أدانت وزارة الخارجية الأردنية إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخًا باتجاه مدينة الرياض واستهداف مناطق مدنية، قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض الصاروخ وتدميره.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف االله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الأردنية الشديدين لاستمرار استهداف المناطق والمنشآت المدنية من قبل الحوثيين، ورفضها المطلق لهذا الهجوم الإرهابي الجبان وجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وجدد الفايز التأكيد على وقوف المملكة الأردنية إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، وفي كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وأمن شعبها الشقيق. كما جدد التأكيد على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأشاد الفايز بقدرات الدفاعات الجوية السعودية ونجاحاتها في التصدي لمثل هذه الهجمات المتكررة.

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