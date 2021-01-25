السعودية اليوم / اتفاق عربي إسلامي لاغتنام التقارب الجغرافي في ظل جائحة كوفيد19 لتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية



القاهرة 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

شاركت جامعة الدول العربية في أعمال الندوة الافتراضية التي نظمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول دور المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من أجل التجارة في الدول العربية "أفتياس 2" في احتواء الآثار السلبية لجائحة

وأفادت الجامعة في بيان لها اليوم بأنه جرى خلال الندوة إلقاء الضوء على نتائج المرحلة الأولى من المبادرة المنفذة بنجاح بين عامي 2014 و2018، حيث اعتمد 28 مشروعاً لصالح 19 دولة عربية، ومراحل إعداد وتصميم وثيقة المرحلة الثانية من برنامج الأفتياس منذ شهر يونيو 2019، وكيفية تضمين محاور تعمل على احتواء تداعيات تفشي كوفيد 19 على التجارة العربية البينية.

وأضاف البيان أنه تم استعراض متطلبات الارتقاء بأداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كإحدى أهم منطلقات العمل العربي المشترك حيث أكد المشاركون في الندوة على ضرورة اغتنام التقارب الجغرافي في ظل جائحة "كوفيد 19 "لتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية.

// انتهى //

15:53ت م

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القاهرة 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسشاركت جامعة الدول العربية في أعمال الندوة الافتراضية التي نظمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول دور المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من أجل التجارة في الدول العربية "أفتياس 2" في احتواء الآثار السلبية لجائحة كورونا على التجارة في المنطقة العربية بمشاركة عدد من المسؤولين.وأفادت الجامعة في بيان لها اليوم بأنه جرى خلال الندوة إلقاء الضوء على نتائج المرحلة الأولى من المبادرة المنفذة بنجاح بين عامي 2014 و2018، حيث اعتمد 28 مشروعاً لصالح 19 دولة عربية، ومراحل إعداد وتصميم وثيقة المرحلة الثانية من برنامج الأفتياس منذ شهر يونيو 2019، وكيفية تضمين محاور تعمل على احتواء تداعيات تفشي كوفيد 19 على التجارة العربية البينية.وأضاف البيان أنه تم استعراض متطلبات الارتقاء بأداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كإحدى أهم منطلقات العمل العربي المشترك حيث أكد المشاركون في الندوة على ضرورة اغتنام التقارب الجغرافي في ظل جائحة "كوفيد 19 "لتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية.// انتهى //15:53ت م0125

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