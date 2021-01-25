السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى يلتقي بسفير كازاخستان لدى المملكة



الرياض 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه اليوم, سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بيريك آرين.

وقدم رئيس مجلس الشورى لسفير كازاخستان، موجزًا عن آلية عمل المجلس ودوره التشريعي والرقابي.

من جهته نقل سفير كازاخستان تهاني وتبريكات رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية كازاخستان ماولين أشيمبايف لمعالي رئيس مجلس الشورى بمناسبة صدور الأمر الملكي بإعادة تكوين مجلس الشورى برئاسة معاليه.

وأشاد بما قدمته المملكة العربية

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الكازاخستاني بما يرتقي بمستوى العلاقات الثنائية بين المجلسين من خلال التنسيق المشترك وتبادل الزيارات، للمساهمة في توثيق العلاقات بين المملكة وكازاخستان في مختلف المجالات.

// انتهى //

15:51ت م

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الرياض 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه اليوم, سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بيريك آرين.وقدم رئيس مجلس الشورى لسفير كازاخستان، موجزًا عن آلية عمل المجلس ودوره التشريعي والرقابي.من جهته نقل سفير كازاخستان تهاني وتبريكات رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية كازاخستان ماولين أشيمبايف لمعالي رئيس مجلس الشورى بمناسبة صدور الأمر الملكي بإعادة تكوين مجلس الشورى برئاسة معاليه.وأشاد بما قدمته المملكة العربية السعودية من خدمات جليله إزاء ما واجهه العالم من تحديات إثر جائحة كورونا ، وبالإجراءات المتخذة من قبل الجهات ذات العلاقة في التعامل مع جائحة كورونا والتنظيم اللافت في منح اللقاح للمواطنين والمقيمين.واتفق الجانبان على أهمية تعزيز دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الكازاخستاني بما يرتقي بمستوى العلاقات الثنائية بين المجلسين من خلال التنسيق المشترك وتبادل الزيارات، للمساهمة في توثيق العلاقات بين المملكة وكازاخستان في مختلف المجالات.// انتهى //15:51ت م0124

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